Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı

UFEST etkinliğinde ulaşım vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen UFEST Kocaeli Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen 'Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu' söyleşisinde gençlerle buluştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, açılış konuşmasında 'Bu festival gençlere ulaştırmanın dinamik ve yenilikçi yanını tanıtmakla kalmıyor, onları bu konuda aktif paydaşlar haline getiriyor' diyerek etkinliğin amacını vurguladı.

Projeler ve takvim

Boyraz, bakanlığın görev alanındaki projeleri anlatarak Kocaeli'deki kent içi ulaşıma ve raylı sistem yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Gebze-Darıca projesi için 15.4 kilometre uzunluğunda hattın yüzde 90'ının tamamlandığını, projenin 2026'nın haziran ayında hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi.

İkinci proje için ise 'iki ay önce temelini attık' diyerek devam eden çalışmayı anlattı: 28 kilometre çift hat üzerine kurulu, toplamda 56 kilometrelik bir metro hattı yapıldığını ve projenin şu anki değerinin 115 milyar lira olduğunu belirtti. Bu hattın da yaklaşık 5-6 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Demir yolu yatırımları hakkında da bilgi veren Boyraz, Marmaray hattı ile şu anda günlük 700 bin yolcu taşındığını aktardı.

Yerli hızlı trenin tanıtımı ve duygusal vurgu

Konuşmasının bir bölümünde Boyraz, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninin tanıtım videosunu öğrencilere izletti. Söz konusu trenin saatte 225 kilometre hıza sahip olduğunu belirterek, 'Bunu görüp de duygulanmamak, etkilenmemek, heyecan duymamak mümkün değil. Düşünceniz, inancınız ne olursa olsun bu ülkenin vatandaşıysanız işte eser ortada' ifadelerini kullandı.

Gençlere kişisel mesaj

Gençlik yıllarına ilişkin anılarını paylaşan Boyraz, eğitimini sürdürürken gazete dağıtarak çalıştığını anlattı: 'Her sabah 350 tane gazete dağıtıyordum. Babamın para gönderme şansı yoktu. Sivas’ta bir köyde doğdum büyüdüm.' Boyraz, azim ve çalışmanın önemine dikkat çekerek 'İnanmadığınız bir şeyin hikayesini yazamazsınız. Başarmak için alın teri ve akıl teri dökmek zorundasınız' diye konuştu.

