Bozay, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Kiev'deki Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının X'teki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozay'ın bu önemli toplantıya katılımı vurgulandı. Toplantı, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılan mevkidaşlarına teşekkür etti.