Bozbey’den Gürcistan’daki Uçak Kazasında Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye

Ziyaretin Detayları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uslu, kazada hayatını kaybeden 20 askerden biriydi.

Başkan Bozbey, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent sitesindeki babaevine giderek, evde bulunan aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Usluya taziyelerini ileten Bozbey, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de ziyaret sırasında Başkan Bozbey’e eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Yenişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

