Bozbey’den Gürcistan’daki Uçak Kazasında Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine Yenişehir’de taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:15
Bozbey’den Gürcistan’daki Uçak Kazasında Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye

Bozbey’den Gürcistan’daki Uçak Kazasında Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Ailesine Taziye

Ziyaretin Detayları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uslu, kazada hayatını kaybeden 20 askerden biriydi.

Başkan Bozbey, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent sitesindeki babaevine giderek, evde bulunan aile fertleriyle bir araya geldi. Ziyarette emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Usluya taziyelerini ileten Bozbey, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de ziyaret sırasında Başkan Bozbey’e eşlik etti.

Alınan bilgiye göre, şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun Yenişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, GÜRCİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN 20...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY, GÜRCİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN 20 ASKERDEN BİRİSİ OLAN PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU'NUN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı