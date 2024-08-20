Bozcaada'da Otluk Alanına Ateş Açan Şüpheli Yakalanmaya Çalışılıyor

Bozcaada'da Şüpheli İhbarı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam saatlerinde bir otluk alan ateşe verildi. Olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Olay Anı

Güvenlik kameralarında yer alan görüntülerde, saat 21.28 sularında bir şüphelinin Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanına ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Emniyet ve Jandarma İş Başında

Olayın hemen ardından Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yetkililer, vatandaşların da bu tür olaylarda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.