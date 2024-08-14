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Bozcaada'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Bozcaada'daki tarım arazisinde korkutan bir yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:43
Bozcaada'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Bozcaada'da Yangın Panik Yarattı

Çanakkale'nin güzel adası Bozcaada'da, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının yayılmaya başlamasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Bozcaada Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için hızla olay yerine intikal etti. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Vatandaşların Desteği

Bölgedeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılmakta. Su tankerleri ile itfaiye ekiplerine destek olan yerel halk, yangının büyümesini önlemek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın kontrol altına alınmayı bekliyor: Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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