Bozcaada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Geyikli-Bozcaada Feribot Seferleri İptal

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında bazı seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00 ve Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer Seferler Devam Ediyor

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler ise tarifeye göre devam edecek. Yolcuların sefer saatlerini kontrol etmeleri önemle tavsiye ediliyor.