Bozcaada Tavşan Adası'nda Karaya Oturan Tekne 'BARTU' Kurtarıldı

Bozcaada Tavşan Adası'nda tekne karaya oturdu, 2 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik TCSG-908 müdahalesiyle tekne güvenli limana getirildi

Olay, Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında dün saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

7,15 metre uzunluğundaki BARTU isimli özel tekne, içinde bulunan 2 kişi ile birlikte zıpkınla balık avlamak için açıldığında karaya oturdu ve su almaya başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-908 gemisi bölgeye sevk edildi.

TCSG-908 tarafından yapılan incelemede, olayın bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadığı tespit edildi.

Teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerine ait bota alınarak saat 08:30 sıralarında Bozcaada İskelesine getirildi.

