Bozcaada Tavşan Adası'nda Karaya Oturan Tekne 'BARTU' Kurtarıldı

Tavşan Adası açıklarında zıpkınla avlanırken karaya oturan 7,15 metrelik BARTU isimli tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince içindeki 2 kişiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:45
Bozcaada Tavşan Adası'nda Karaya Oturan Tekne 'BARTU' Kurtarıldı

Bozcaada Tavşan Adası'nda tekne karaya oturdu, 2 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik TCSG-908 müdahalesiyle tekne güvenli limana getirildi

Olay, Bozcaada ilçesi Tavşan Adası açıklarında dün saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

7,15 metre uzunluğundaki BARTU isimli özel tekne, içinde bulunan 2 kişi ile birlikte zıpkınla balık avlamak için açıldığında karaya oturdu ve su almaya başladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-908 gemisi bölgeye sevk edildi.

TCSG-908 tarafından yapılan incelemede, olayın bölgede herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadığı tespit edildi.

Teknedeki 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerine ait bota alınarak saat 08:30 sıralarında Bozcaada İskelesine getirildi.

TAVŞAN ADASI AÇIKLARINDA ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN AÇILAN TEKNE KARAYA OTURARAK SU ALMAYA...

TAVŞAN ADASI AÇIKLARINDA ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN AÇILAN TEKNE KARAYA OTURARAK SU ALMAYA BAŞLAYINCA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.

TAVŞAN ADASI AÇIKLARINDA ZIPKINLA BALIK AVLAMAK İÇİN AÇILAN TEKNE KARAYA OTURARAK SU ALMAYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL
2
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
3
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
4
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı
5
Besni'de Yoğun Sis Görüşü 10-20 Metreye Düşürdü
6
Ordu Fatsa'da Üç Tekerlekli Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Malatya Darende'de Kayıp 80 Yaşındaki Hasan Yaşar İçin Arama Başlatıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi