Bozdağ Film, Gazprom Media Holding ile Ortak Projeleri Görüştü

Bozdağ Film, Gazprom Media Holding'i Ağırladı

Bozdağ Film, Rusya merkezli medya ağı Gazprom Media Holding'i, Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı. Yapılan açıklamaya göre, bu önemli buluşmada ortak projeler masaya yatırıldı.

İşbirliği Fırsatları ve Tanıtım

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'ın ev sahipliğindeki etkinliğe, Gazprom Media Holding yöneticileri Vladimir Shaposhnikov, Daria Bogdanova, Vsevolod Zharov, Starovoitov Andrey ve oyuncu-yapımcı Gorbachev Gennadiy katıldılar. Ayrıca, AHISKA Media'dan Alinezov Niyaz da buluşmada yer aldı.

Etkinlikte, Bozdağ Film Platoları'nın tarihi dokusu ve prodüksiyon kapasitesi katılımcılara tanıtıldı. Kayı Obası'ndan 1990'ların İstanbul'una uzanan gerçekçi set tasarımları ve döneme uygun mimari yapılar dikkat çekti. Misafirler ayrıca, “Kuruluş Osman” dizisinin çekim alanını ziyaret ederek, başrol oyuncusu Burak Özçivit ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yeni Ortak Yapımların Temelleri Atılıyor

Buluşmada, Bozdağ Film ve Gazprom Media Holding arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra uluslararası projelerde yeni ortak yapımlar için adımlar atılması planlandı. İki taraf, bu işbirliğinin hem Türkiye hem de Rusya'daki medya sektörlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bozdağ Film, Rusya merkezli medya ağı Gazprom Media Holding'i, Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı.

Bozdağ Film, Rusya merkezli medya ağı Gazprom Media Holding'i, Bozdağ Film Platoları'nda ağırladı.