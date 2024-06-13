Bozdoğan-42 operasyonlarında 16 ilde terörle mücadele 58 kişi gözaltına alındı

16 ilde terör operasyonu: 58 gözaltı

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı, son olarak 16 ilde düzenlenen Bozdoğan-42 operasyonlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, bu operasyonlar sonucunda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek️.” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti ve Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurguladı.