Bozdoğan’da Kavaklı Mahallesi için GES Projesi Halk Toplantısı Yapıldı

Bozdoğan'da Kavaklı Mahallesi'nde planlanan GES projesi için yapılan halk toplantısında sorular, çevresel etkiler ve istihdam konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:11
Vatandaşın soruları ve önerileri planlama sürecine dahil edilecek

Bozdoğan Belediyesi tarafından Kavaklı Mahallesi’nde yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, onaylanan GES projesinin ihale sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında arazi kullanımı, çevresel etkiler, enerji üretim kapasitesi ve muhtemel istihdam fırsatları yer aldı. Mahalle halkı, proje uygulamalarının çevreye etkileri ve bölge ekonomisine katkısına dair sorular yöneltti.

Proje yetkilileri, halkın sorularını detaylı şekilde yanıtlayarak öneri ve endişelerin planlama aşamasında dikkate alınacağını belirtti. Ayrıca yetkililer, sürecin şeffaf yürütüleceğini ve ilerleyen aşamalarda katılımcıların bilgilendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer toplantı sonunda, alınan görüşlerin ve önerilerin proje dokümanlarına yansıtılacağını ve ihale sürecinin buna göre şekillendirileceğini ifade etti. Toplantı, proje hakkında bilgi almak ve görüş bildirmek isteyen vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

