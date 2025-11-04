Bozdoğan'da metruk ev alevlere teslim oldu

Bozdoğan'da, Çarşı Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan ahşap metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine müdahale

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Olay yerinde kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından devam ettiriliyor.

