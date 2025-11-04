Bozdoğan'da Metruk Ev Alevlere Teslim Oldu

Bozdoğan Çarşı Mahallesi'nde kullanılmayan ahşap metruk evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; polis ve itfaiye olay yerinde inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 17:13
Bozdoğan'da, Çarşı Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan ahşap metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Olay yerinde kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Olayla ilgili nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme çalışmaları yetkililer tarafından devam ettiriliyor.

