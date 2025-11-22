Bozdoğan’da rüzgarın etkilediği orman yangınına müdahale

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi sınırlarında ormanlık ve zirai alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve bölgedeki gelişmeler

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ancak bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE ÇIKAN VE RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR.