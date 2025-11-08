Bozdoğan'da Yangın: Ev Küle Döndü, Komşu Eve Ağır Hasar

Bozdoğan'da ev yangını: biri küle döndü, diğeri ağır hasar aldı

Sırma Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede yayıldı, soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Sırma Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı ve yan taraftaki diğer binaya sıçradı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan tespitlerde yangının çıktığı evin küle döndüğü, alevlerin sıçradığı diğer evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinde yürütülen soğutma çalışmalarıın tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

