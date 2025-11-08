Bozdoğan'da Yangın: Ev Küle Döndü, Komşu Eve Ağır Hasar

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev küle dönerken, bitişikteki evte büyük çaplı maddi hasar oluştu; itfaiye müdahalesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:36
Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Sırma Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı ve yan taraftaki diğer binaya sıçradı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan tespitlerde yangının çıktığı evin küle döndüğü, alevlerin sıçradığı diğer evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinde yürütülen soğutma çalışmalarıın tamamlanmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

