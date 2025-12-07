Bozdoğan’da Yas: Hayırsever İş İnsanı Rasim Menteşe (97) Vefat Etti

Bozdoğan’ın hayırsever iş insanı Rasim Menteşe 97 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii’nden kaldırılacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:16
Bozdoğan’da Hayatını Kaybeden Rasim Menteşe İlçeyi Yasa Boğdu

Eğitim ve sağlık alanındaki katkılarıyla tanınan hayırsever, 97 yaşında yaşamını yitirdi

Rasim Menteşe, 97 yaşında vefat etti. Bozdoğan’ın eğitim ve sağlık alanındaki önemli hayırseverlerinden olan Menteşe’nin ölümü, ilçe halkında büyük üzüntüye neden oldu.

Yaşamı boyunca ilçeye yaptığı katkılarla tanınan Menteşe, yardımseverliği ve mütevazı kişiliğiyle halkın saygısını kazanmıştı. İlçede kendisi saygı ve sevgiyle anılıyor.

Cenaze bilgisi: Merhum Rasim Menteşe’nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de taziye mesajı yayımladı. Başkan Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlçemizin hayırsever iş insanı Rasim Menteşe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Eğitimden sağlığa ilçemize yaptığı kıymetli katkılarla gönüllerde iz bırakan, örnek bir insandı. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Bozdoğan halkı, Menteşe’nin bıraktığı eserler ve topluma sağladığı destekleri anarak ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor.

