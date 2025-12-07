Bozdoğan’da Yas: Hayırsever İş İnsanı Rasim Menteşe (97) Vefat Etti

Bozdoğan’da Hayatını Kaybeden Rasim Menteşe İlçeyi Yasa Boğdu

Eğitim ve sağlık alanındaki katkılarıyla tanınan hayırsever, 97 yaşında yaşamını yitirdi

Rasim Menteşe, 97 yaşında vefat etti. Bozdoğan’ın eğitim ve sağlık alanındaki önemli hayırseverlerinden olan Menteşe’nin ölümü, ilçe halkında büyük üzüntüye neden oldu.

Yaşamı boyunca ilçeye yaptığı katkılarla tanınan Menteşe, yardımseverliği ve mütevazı kişiliğiyle halkın saygısını kazanmıştı. İlçede kendisi saygı ve sevgiyle anılıyor.

Cenaze bilgisi: Merhum Rasim Menteşe’nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de taziye mesajı yayımladı. Başkan Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

İlçemizin hayırsever iş insanı Rasim Menteşe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Eğitimden sağlığa ilçemize yaptığı kıymetli katkılarla gönüllerde iz bırakan, örnek bir insandı. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Bozdoğan halkı, Menteşe’nin bıraktığı eserler ve topluma sağladığı destekleri anarak ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor.

BOZDOĞAN’IN EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÖNEMLİ HAYIRSEVERLERİNDEN, İŞ İNSANI RASİM MENTEŞE HAYATINI KAYBETTİ. 97 YAŞINDA VEFAT EDEN MENTEŞE’NİN ÖLÜMÜ İLÇEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU.