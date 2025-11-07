Bozkır'da 'Ulu Çınarlar' Projesiyle Yaşlılara Vefa

Diyanet'in 'Ulu Çınarlar' projesi kapsamında Bozkır'da yaşlılarla protokol bir araya geldi; kahvaltı etkinliği hediye takdimiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:02
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulu Çınarlar' projesi çerçevesinde, Konya'nın Bozkır ilçesindeki yaşlılarla ilçe protokolü buluştu. Etkinlik, toplumun büyüklerini hatırlama ve onlara vefa gösterme amaçları taşıdı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Bozkır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliği, İlçe Müftülüğünün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Programa Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkanı Nazif Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Ayyıldız, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Daldal, İlçe Müftüsü Hakan Aksan ve projeye dahil olan vatandaşlar katıldı.

Kapanış

Program, katılımcılarla gerçekleştirilen sohbetin ardından yapılan hediye takdimi ile sona erdi.

