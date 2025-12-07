Bozkır’da Vatandaşlar Sağlıklı Yaşam İçin 10 Kilometre Koştu
Toplum sağlığına dikkat çeken dayanışma örneği
Konya’nın Bozkır ilçesinde vatandaşlar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen koşuya katıldı.
Etkinlik, Bozkır ilçesi Antalya yolu Alacabel mevkiinde 5 kilometrelik iniş ve 5 kilometrelik çıkış parkuru olarak belirlenen toplam 10 kilometrelik mesafede gerçekleştirildi. Katılımcılar parkuru koşarak tamamladı.
Vatandaşlar, etkinliğin sağlık bilincinin toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılmasında anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirttiler.
