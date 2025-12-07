Bozkır’da Vatandaşlar Sağlıklı Yaşam İçin 10 Kilometre Koştu

Konya'nın Bozkır ilçesinde vatandaşlar, Antalya yolu Alacabel mevkiindeki 5 km iniş-5 km çıkış parkurunda toplam 10 km koşarak sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:35
Toplum sağlığına dikkat çeken dayanışma örneği

Konya’nın Bozkır ilçesinde vatandaşlar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen koşuya katıldı.

Etkinlik, Bozkır ilçesi Antalya yolu Alacabel mevkiinde 5 kilometrelik iniş ve 5 kilometrelik çıkış parkuru olarak belirlenen toplam 10 kilometrelik mesafede gerçekleştirildi. Katılımcılar parkuru koşarak tamamladı.

Vatandaşlar, etkinliğin sağlık bilincinin toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılmasında anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirttiler.

