Bozkır Gençlik Merkezi, Öğrencilerin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Katkı Sağlıyor

Bozkır İlçe Gençlik Merkezi, eğitimler ve kültür kamplarıyla gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimini destekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:17
Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İlçe Gençlik Merkezi, her yaştan öğrencinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Eğitimlerle farkındalık artıyor

Merkezde gerçekleştirilen faaliyetler katılımcılara hem eğlenme hem de yeni bilgiler edinme imkânı sunuyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kapsamında, farklı iş kollarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve alınması gereken güvenlik önlemleri detaylı şekilde anlatılıyor. Eğitimde, çalışma hayatında karşılaşılabilecek riskler ve alınması gereken tedbirler tek tek ele alınıyor.

Kültür ve tarih kampları büyük ilgi gördü

Gençlik merkezi faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında 76 genç, tarihi geçmişe sahip Batman’ın Hasankeyf ilçesine düzenlenen geziye katıldı. Kamp boyunca katılımcılar, Malabadi Köprüsü, Zeynel Bey Türbesi, Midyat ve Batman gibi tarihi ve kültürel açıdan önemli noktaları ziyaret etti.

Çanakkale gezisi ile tarihe tanıklık

"Bir Destandır Çanakkale" Projesi kapsamında 40 genç Çanakkale’ye götürülerek bölgede rehber eşliğinde incelemeler yapıldı. Gezide katılımcılar, Gelibolu Şehitliğini ziyaret ederek tarihe tanıklık etme fırsatı buldu.

Yetkililer etkinliklerin süreceğini açıkladı

Bozkır Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin hem kişisel hem de sosyal yönden gelişimlerini destekleyen bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

