Bozkurt'ta Anne ve 5 Yaşındaki Osman'ın Ölümü: Evdeki Son Görüntü Yürekleri Sızlattı

9 günlük kayıp sürecinin ardından bulunan cansız bedenler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, annesi Huriye Helvacı ile birlikte cansız bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu.

Aile, 2 Kasım tarihinde evlerinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmaları 9 gün sürdü ve aramalar sonucunda anne ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Her iki ismin de ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası netleşecektir.

