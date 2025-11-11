Bozkurt'ta Anne ve 5 Yaşındaki Osman'ın Ölümü: Evdeki Son Görüntü Yürekleri Sızlattı

Kastamonu Bozkurt'ta annesi Huriye Helvacı ile birlikte cansız bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri sızlattı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:56
Bozkurt'ta Anne ve 5 Yaşındaki Osman'ın Ölümü: Evdeki Son Görüntü Yürekleri Sızlattı

Bozkurt'ta Anne ve 5 Yaşındaki Osman'ın Ölümü: Evdeki Son Görüntü Yürekleri Sızlattı

9 günlük kayıp sürecinin ardından bulunan cansız bedenler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, annesi Huriye Helvacı ile birlikte cansız bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu.

Aile, 2 Kasım tarihinde evlerinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmaları 9 gün sürdü ve aramalar sonucunda anne ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Her iki ismin de ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrası netleşecektir.

KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE ANNESİYLE BİRLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 5 YAŞINDAKİ OSMAN...

KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE ANNESİYLE BİRLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNAN 5 YAŞINDAKİ OSMAN HELVACI'DAN GERİYE, KAYBOLMADAN ÖNCE EVDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ SIZLATTI.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
2
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
3
Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut
4
Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit
5
Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca
6
Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu
7
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler