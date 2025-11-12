Bozkurt’ta Dere Yatağında Bulunan Anne ve Oğlunun Cenazeleri İlçe’ye Getirildi

Bozkurt’ta anne ve oğlunun cenazeleri ilçeye getirildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım tarihinde ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

Cesetler, AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafından, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.

Cenaze işlemleri ve defin

Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, burada tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirildi. Bozkurt Belediyesine ait cenaze aracıyla getirilen cenazeler, Merkez Camisinde yıkandıktan sonra gasilhaneye alınacak.

Huriye ve Osman Helvacı’nın cenazesi, yarın ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçedeki Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defnedilecek.

Aile açıklaması ve soruşturma

Huriye Helvacı’nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, "Başımızı böyle bir olay geldi. Ne olduğu belli değil. Şimdi cenazemiz geldi. Burada yıkanacak ve Gasilhaneye alınacak. Nasip olursa yarın ikindi namazında da defin etmeye düşünüyoruz. Yüzde 90 bizler cinayet gibi düşünüyoruz, bütün oklar Mustafa U.’nun dayısı olan Mehmet B.’yi gösteriyor. Çünkü yönlendirme büyük ihtimalle ona yapılmış vaziyette. Çünkü oradan Mustafa’nın dayısının köyüne geçiş var. Şu anda cenazelerle ilgili bir bilgi almadık, bize de bir bilgilendirme yapılmadı. Şu anda herhangi bir şekilde gözaltına kararı da bulunmuyor duyduğumuza göre. İnşallah devletimiz bunu çıkaracak, ne olduğunu bulacak. Ortaya çıkacak netice itibariyle, 10 gündür dağlardayız. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.

Öte yandan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre olaya ilişkin herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi.

