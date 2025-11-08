Bozkurt'ta kayıp anne Huriye ve 5 yaşındaki oğlu Osman için İlişli Çayı'nda arama

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları İlişli Çayı'nda sürüyor.

Olayın seyri

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı’dan Pazar gününden itibaren haber alınamıyor.

Aramaya katılan birimler ve saha çalışması

Olay sonrası 7 gün önce başlatılan arama çalışmaları; AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile komando birlikleri tarafından yürütülüyor.

Yaklaşık 70 kilometrelik bir alanda sürdürülen operasyon kapsamında ekipler özellikle İlişli Çayı üzerinde arama başlattı. Ekipler çay yatağında güçlükle ilerleyerek anne ve oğlunu bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda arama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, bölge halkından gelen ihbarlar ve saha taramaları değerlendirilmeye devam ediyor.

