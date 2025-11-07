Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

Kastamonu Bozkurt’ta kaybolan 43 yaşındaki Huriye ve 5 yaşındaki oğlu Osman için arama çalışmaları altıncı gününde; ekipler köy ve havadan yoğun arama sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:12
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Olayın başlangıcı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı Pazar gününden bu yana haber alınamıyor. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları ve odak noktaları

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri katıldı. Ekiplerin ihtiyacını karşılamak üzere Kızılay ikram aracı konuşlandırıldı ve gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları, Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Yöntem ve alan taraması

JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile birlikte köpek arama unsurlarının da katıldığı ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek Huriye ve Osman Helvacı’yı aramaya devam ediyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla havadan tarama yapıyor.

Arama çalışmalarında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda ekiplerin yönlendirilmesi sürüyor.

