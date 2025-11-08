Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Pazar gününden beri kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, JAK, UMKE ve komandolar arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:28
Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda, 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için geniş çaplı arama yürütülüyor. Aile, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra Pazar gününden itibaren haber alınamıyor.

Arama ekipleri ve yöntemleri

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışmalarına katkı sundu. Ekipler, köpek arama unsurlarının da katılımıyla tek tek köylerdeki evleri gezerek arama yapıyor.

Havadan ve sahadan tarama

Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri termal destekli dronlarla havadan tarama gerçekleştiriyor. Arama faaliyetleri yeni gününde koordineli biçimde devam ediyor.

