Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenleri unutmuyor. İlçe Müftülüğü, yaşanan faciada yaşamını yitirenler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif dua programı düzenledi.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ve Şükrü Aslıeren de yer aldı. Bozkurt Müftüsü Gökhan Kutluer, sel afetinde vefat edenleri anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Rabb'im hepinizden razı olsun, vatanımızı, milletimizi, İslam alemini her türlü afetten muhafaza eylesin." şeklinde dua etti.

İl Müftü Yardımcısı Kazım Atcı tarafından dua okunduktan sonra, cami çıkışında Bozkurt Belediyesi ve Türk Kızılay Bozkurt Şubesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu. Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt Kaymakamı Cebrail Kale, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Mehmet Parlak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

