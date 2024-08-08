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Bozkurt'taki Taşkın Önlemleri Tamamlandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkınlara karşı yapılan çalışmalarla güvenlik arttırıldı. 46 yeni iş yeri ruhsatlandırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:41
Bozkurt'taki Taşkın Önlemleri Tamamlandı

Bozkurt'ta Taşkınların Önüne Geçiliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından, yürütülen kapsamlı çalışmalarla taşkınlara karşı güçlendirildi.

Sel Felaketi ve Altyapı Çalışmaları

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuş, birçok ev ve iş yeri su altında kalmıştı. Sel sonrası başlatılan projelerle Ezine Çayı'nın yatak genişliği 30 metreden 72 metreye çıkarıldı. Ayrıca, çayın havzasına tersip bendi ve brit yapılar inşa edildi.

Güvenli Altyapı ve Üstyapı Gelişmeleri

DSİ, çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar inşa etti. AFAD tarafından da Çamlıyol Caddesi'nde 2,5 metre yüksekliğinde 650 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı. Bu yıl içinde tamamlanması beklenen çalışmalarla, Ezine Çayı artık halk için güvenli bir bölge haline gelecek.

Yeni Sosyal Alanlar ve İş Yerleri

Bozkurt'ta sosyal ve ticari alanlarda da gelişmeler yaşanıyor. Son bir yılda 46 iş yerine ruhsat verildi, yeni kafeler açıldı ve Türk Eczacılar Birliği tarafından bir kütüphane yapıldı.

Başkan Yanık'ın Açıklamaları

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, "Bütün eksiklerimizi tamamladık, halkımız 3 yıl içinde normal yaşamlarına geri döndü. Yeniden yapılandırılan Bozkurt, şimdi daha modern ve güvenli bir ilçe olarak karşımızda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Yorumları

Sel felaketini yaşayan Orhan Pepeoğlu, "Bozkurt'un o halini gördükten sonra bu hale geleceğine inanmazdım. Artık daha güzel ve gelişmiş bir Bozkurt göreceğiz." dedi.

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