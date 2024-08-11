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Bozkurt'un Yeniden İnşası: Bakan Kurum'dan Bilgilendirme

Bozkurt sel felaketinin ardından yenilendi. Bakan Kurum, inşa edilen konutları ve yapılan çalışmaları paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 09:56
Bozkurt'un Yeniden İnşası: Bakan Kurum'dan Bilgilendirme

Bozkurt'ta Yeniden İnşaat Çalışmaları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin vurduğu Bozkurt ilçesinin yeniden ayağa kaldırıldığını duyurdu. 11 Ağustos 2021'de yaşanan felaketten sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bozkurt'un son halini paylaştı.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" diyerek Bozkurtlu vatandaşların yanında olduklarını ve sözlerini tuttuklarını belirtti. Kurum, "Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 5 etapta gerçekleştirilen yeni konut projeleri, bölgenin yatay ve yöresel mimarisiyle uygun olarak hayata geçirildi. Genel olarak Kastamonu ilinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, bir millet bahçesinin de Bozkurt'a kazandırıldığı duyuruldu.

Affetten Etkilenen Diğer Yerler

Yapılan açıklamalara göre, Bozkurt'ta 649 konut inşa edildiği ve bölgede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği bildirildi. Bartın ve Sinop'ta da hasar gören alanların yeniden yapıldığı ifade edilerek, Sinop Ayancık ilçesine güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi inşa edildiği açıklamalar arasında yer aldı.

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