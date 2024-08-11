Bozkurt ve Ayancık'ta Sel Felaketi Anma Töreni Düzenlendi

Bozkurt ve Ayancık’ta Sel Felaketinin Üçüncü Yılı Anıldı

11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen sel felaketi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi ile Sinop’un Ayancık ilçesinde büyük bir trajediye neden olmuştu. Bu felakette toplamda 65 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de kaybolmuştu. Bozkurt ilçesinde, kaybedilenlerin anısına, Bozkurt Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Geleneksel İkramlarla Hatıralar Tazelendi

Program sırasında katılımcılara geleneksel etli pilav ikram edilirken, ayrıca Kayıt Kızılaya ait çeşitli yiyecekler de sunuldu. Anma etkinliğine Kaymakam Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Ayancık’ta Tören Yapıldı

Bunun yanı sıra, Sinop'un Ayancık ilçesinde de sel felaketinin üçüncü yıl dönümünde bir anma programı gerçekleştirildi. Ayancık Kaymakamlığı organizasyonunda Sahil Camisi'nde düzenlenen merasimde, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Aileler ve Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Programa, felakette hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve ilgililer katıldı. Anma etkinliği, sel felaketinin getirdiği üzüntüyü ve kayıpları hatırlatırken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da pekiştirdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ayancık Kaymakamlığınca Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dualar edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ayancık Kaymakamlığınca Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dualar edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ayancık Kaymakamlığınca Sahil Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dualar edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı. Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinin 3. yılı nedeniyle Bozkurt Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.