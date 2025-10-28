Boztepe'ye Kule 61 Projesi: 7 bin 478 metrekarelik seyir kulei

Boztepe'ye Kule 61 Projesi: Trabzon manzarasına yeni bakış

7 bin 478 metrekarelik kule, vericileri toplayıp turizme kazandırılacak

Trabzon'u kuşbakışı görmek isteyenlerin uğrak noktası Boztepe'de 7 bin 478 metrekarede inşa edilecek 'Kule 61 Projesi'nin yapımına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Kule AŞ işbirliğiyle hazırlanan projede, radyo, televizyon ve GSM operatör vericilerinin bir araya toplanacağı kulede müze, restoran, seyir katı ve açık teras gibi bölümler yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ziyaretçiler için şehri daha cazip hale getirmek adına yoğun gayret içinde olduklarını söyledi. Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle söz konusu projelerin startını bu yıl verdiklerini belirtti.

Genç, Boztepe'deki 'Kule 61 Projesi'yle ilgili olarak, 'Boztepe'miz bizim temaşa güzelliği en nadide noktalarımızdan bir tanesi ve burayı daha güzel kılmak adına projeler geliştirdik. Orada birçok vericilerimiz var. Radyo istasyonları, antenler var. Tabii ki onlar kamu hizmeti görüyor ama bir anlamda da görüntü kirliliği oluşturuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini ve 17 Temmuz 2025'te Kule AŞ ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

'Projemiz üzerinde şu anda çalışılıyor. Uygulama projemiz inşallah sene sonuna doğru bitiyor. Ödeneğimiz ve protokolümüz hazır, proje biter bitmez hemen ihaleye çıkacağız. Hedefimiz 2027'nin mart ve nisan ayı gibi kulemizi şehrimize kazandırmak. Güzel bir şeye imza atacağız diye düşünüyorum,' diyen Genç, projenin şehir siluetine katkı sağlamayı ve vericilerin neden olduğu görüntü kirliliğini gidermeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

Proje, Boztepe'nin turistik değerini artırmayı ve altyapı vericilerinin düzenlenmesiyle hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunmayı hedefliyor.

