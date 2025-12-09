DOLAR
Bozulan Sileceklere İple Çözüm: Bartınlı Gençler Yağmur Altında Yolculuğa Devam Etti

Bartın'dan Kapaklı'ya giden Sezer U. ve arkadaşları, İzmit civarında bozulan silecekleri yağmur altında araç içinden çekilen iplerle manuel olarak çalıştırdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:43
İzmit civarında arıza yapan silecekler, pratik ama tehlikeli bir yöntemle onarıldı

Bartın'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine giden Sezer U. ve arkadaşları, seyahatleri sırasında İzmit civarında silecek arızasıyla karşılaştı.

Yoğun yağmur altında görüş mesafesi düşerken sürücü ve araçtaki arkadaşları, silecekleri çalıştırmanın alternatif bir yolunu buldu. Grup, silecek kollarına bağladıkları ipleri araç içinden çekerek silecekleri manuel olarak hareket ettirmeye başladı.

Bu yöntem, yolculuğun devam etmesini sağlarken aynı zamanda tehlikeli bir çözüm olarak dikkat çekti. Anlara ait görüntüler, gençlerin kendi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yağmur altında ilerleyen aracın içinde arkadaşların ipleri çekerek silecekleri çalıştırmaya çalıştığı görülüyor; pratik ancak riskli bir müdahale olarak öne çıkıyor.

