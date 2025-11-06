Bozüyük Çevreyolu Trafiğe Açıldı: 5 kilometrelik Asfalt Yenileme Tamamlandı

Bozüyük Çevreyolu Trafiğe Açıldı

Bursa-Eskişehir istikametinde 5 kilometrelik çalışmalar sona erdi

Bursa-Eskişehir yönünde Bozüyük Çevreyolu üzerinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmalar, Dinlenme Tesisleri bölgesinde İstanbul Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki 5 kilometrelik mesafede yürütüldü. Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında trafik, her iki yönden de tüm şeritlerden açık olarak verilmeye başlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak vatandaşların bilgilendirildiği ve tüm sürücülere güvenli yolculuklar dilendiği ifade edildi.

