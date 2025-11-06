Bozüyük Çevreyolu Trafiğe Açıldı: 5 kilometrelik Asfalt Yenileme Tamamlandı

Bursa-Eskişehir yönündeki Bozüyük Çevreyolu'nda 5 kilometrelik asfalt yenileme çalışması tamamlandı; trafik her iki yönden tüm şeritlerden verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:04
Bozüyük Çevreyolu Trafiğe Açıldı: 5 kilometrelik Asfalt Yenileme Tamamlandı

Bozüyük Çevreyolu Trafiğe Açıldı

Bursa-Eskişehir istikametinde 5 kilometrelik çalışmalar sona erdi

Bursa-Eskişehir yönünde Bozüyük Çevreyolu üzerinde sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmalar, Dinlenme Tesisleri bölgesinde İstanbul Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki 5 kilometrelik mesafede yürütüldü. Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında trafik, her iki yönden de tüm şeritlerden açık olarak verilmeye başlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak vatandaşların bilgilendirildiği ve tüm sürücülere güvenli yolculuklar dilendiği ifade edildi.

BOZÜYÜK ÇEVREYOLU TRAFİĞE AÇILDI

BOZÜYÜK ÇEVREYOLU TRAFİĞE AÇILDI

BOZÜYÜK ÇEVREYOLU TRAFİĞE AÇILDI

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek