Bozüyük'te Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Kişi Yaralandı

Bozüyük-İnönü kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet toprak zemine devrildi; sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı, hastanede tedavi altına alındılar.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:29
Bozüyük'te Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Kişi Yaralandı

Bozüyük'te Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprak zemine devrildi. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Bozüyük ile Eskişehir’in İnönü ilçesi arasındaki kara yolunun Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. C.B. idaresindeki 34 FH 794 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü C.B. ile araçtaki yolcu N.B. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BOZÜYÜK'TE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TERS DÖNDÜ; 2 KİŞİ YARALANDI

BOZÜYÜK'TE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TERS DÖNDÜ; 2 KİŞİ YARALANDI

BOZÜYÜK'TE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TERS DÖNDÜ; 2 KİŞİ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri