Bozüyük'te Kamyonet Kontrolden Çıktı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprak zemine devrildi. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Bozüyük ile Eskişehir’in İnönü ilçesi arasındaki kara yolunun Akpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. C.B. idaresindeki 34 FH 794 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü C.B. ile araçtaki yolcu N.B. hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

