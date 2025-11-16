Bozyazı’da Asırlık 'Yağmur Duası' Geleneği Dede Beleninde Sürdü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yüzyıllardır süregelen yağmur duası geleneği, bu yıl da Tekmen Mahallesi'nin en yüksek noktası olan Dede Beleninde gerçekleştirildi.

Geleneksel imece ve dua ritüeli

İlçenin tarihine ve kültürüne kök salmış bu gelenek, bölge halkının tarımsal bereket için bir araya geldiği en önemli toplumsal buluşmalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgenin geçim kaynağı olan tarım nedeniyle, olası kıtlık ve kuraklığa karşı yıllardır sürdürülen gelenekte vatandaşlar imece usulüyle katılıyor.

Buluşmaya getirilen bulgur, yağ ve tuz gibi yardımlar, sabah saatlerinde toplanıyor. Yardımlar, kesilen kurbanla birlikte ortak hazırlık sürecine alınarak büyük kazanlarda pişiriliyor ve etkinlik boyunca paylaşılıyor.

Öğle namazına müteakip edilen yağmur duasının ardından imeceyle hazırlanan yemekler tüm katılımcılara ikram ediliyor; bu uygulama hem yardımlaşma hem de dayanışma duygusunu güçlendiriyor.

Tekmen Mahalle Muhtarı Ahmet Gül, hem yardımlaşmanın hem de birliğin simgesi olan bu geleneğin Bozyazı’da kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ettiğini belirtti.

