Bozyazı'da Kızılay Haftası Tekmen Ortaokulu'nda Coşkuyla Kutlandı

Bozyazı Tekmen Ortaokulu'nda Kızılay Haftası kutlandı; şiirler, korolar, deprem canlandırması ve Kızılay Mobil Aşevi programı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:20
MERSİN (İHA)

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekmen Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle Kızılay Haftası coşkulu şekilde kutlandı.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda, Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı, tarihçesi ve yürüttüğü ulusal-uluslararası insani yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin hazırladığı şiirler, gösteriler ve canlandırmalarla Kızılay’ın toplumdaki yeri ve gönüllülük bilincinin önemi vurgulandı. Etkinlikte Kızılay Marşı Korosu sahne aldı ve bir deprem anı canlandırması gerçekleştirildi.

Programda ayrıca, 6 Şubat depremi anısına hazırlanan panolar duygusal anlar yaşattı. Kızılay Mobil Aşevi öğrencilere ve davetlilere ikramlarda bulunurken, gönüllüler okullarda yürütülen afet bilinci ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Anamur Türk Kızılay Şube Başkanı Sakine Kuz ve Bozyazı Kızılay gönüllüleri katıldı. Şube Başkanı Sakine Kuz, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak Kızılay’ın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

