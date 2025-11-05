Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Toplantı ve alınan kararlar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti, toplanması ve doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan görüşmeye ilgili birimler katıldı. Toplantıda hayvan refahı, vatandaş güvenliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gibi temel konular ele alındı.

Topsakaloğlu, çalışmaların mevzuata uygun ve kurum iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili bildirimlerini Alo 185 hattına veya 0 (530) 327 20 77 numaralı telefona yapabilecekleri bildirildi.

