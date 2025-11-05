Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti, toplanması ve yönlendirilmesi konulu kurumlar arası toplantı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:00
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Toplantı ve alınan kararlar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında sahipsiz sokak hayvanlarının tespiti, toplanması ve doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan görüşmeye ilgili birimler katıldı. Toplantıda hayvan refahı, vatandaş güvenliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gibi temel konular ele alındı.

Topsakaloğlu, çalışmaların mevzuata uygun ve kurum iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili bildirimlerini Alo 185 hattına veya 0 (530) 327 20 77 numaralı telefona yapabilecekleri bildirildi.

TOPLANTI

TOPLANTI

BOZYAZI KAYMAKAMLIĞI

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş