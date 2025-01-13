Brandenburg'da Şap Hastalığı Sebebiyle Canlı Hayvan Nakil Yasağı Uzatıldı

Brandenburg'da Şap Hastalığına İlişkin Canlı Hayvan Nakil Yasağı Devam Ediyor

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde şap hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte, canlı hayvanların taşınmasına yönelik yasağın 48 saat daha uzatıldığı bildirildi. Brandenburg Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla bu önlemin alındığı belirtildi.

Yasal Düzenleme 15 Ocak’a Kadar Sürecek

Bakanlık, geçici olarak hayvanların ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin biri yerden başka bir yere naklinin yasaklandığını duyurdu. Önceki kararname bu gece sona ererken, yasak süresinin 15 Ocak’a kadar uzatıldığı aktarıldı. Bu ek süre, salgın durumunu değerlendirmek için gerekli test sonuçlarının elde edilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Tarım Bakanı Özdemir'den Açıklama

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Stuttgart kentinde yaptığı basın toplantısında, "Bu salgının başlangıcında ne kadar kararlı davranırsak, normale o kadar hızlı dönebiliriz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, epidemiyolojik durumun hala belirsiz olduğunu belirtti.

İtlafa Gidilen Hayvanlar

Alman Haber Ajansı DPA'ya göre, Brandenburg'da koruma tedbirleri kapsamında Schöneiche kentindeki bir çiftlikte 55 keçi ve koyunun yanı sıra 3 sığırın itlaf edileceği bildirildi. Bu çiftliğin, şap hastalığı tespit edilen manda çiftliğinden saman satın aldığı kaydedildi.

Çiftçiler Endişeli

Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwied, çiftçilerin mevcut durumdan kaynaklanan endişelerini dile getirerek, salgının kontrol altına alınması için tüm çabaların gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Ruckwied, "Virüs insanlar için zararsız olsa da, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verdiği ekonomik zarar oldukça büyük" dedi.

Önceki Vaka Tespitleri

Başkent Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletinin Märkisch-Oderland bölgesindeki Hönow beldesinde alınan manda örneklerinde şap hastalığı virüsü tespit edilmişti. Önlemler çerçevesinde, mandaların bulunduğu çiftliğin etrafındaki domuz ve tırnaklı hayvanlar itlaf edilmiş, bölgedeki hayvanat bahçeleri ve hayvan parkları kapatılmıştır.