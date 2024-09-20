Brandenburg'daki Seçimler Öncesinde Aşırı Sağ Endişesi

Seçim Sonuçları Üzerine Endişeler

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde 22 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), anketlerde birinci sırada yer alıyor. Bu durum, geniş bir toplumsal kaygıyı beraberinde getiriyor.

Geçmiş Seçimler ve Olası Sonuçlar

1 Eylül'de Thüringen ve Saksonya'da yapılan eyalet seçimlerinden sonra yaklaşık 2 milyon seçmenin oy kullanacağı Brandenburg'da, son kamuoyu yoklamalarına göre AfD %28 ile birinci sırada. Sosyal Demokrat Parti (SPD) %27, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise %14 ile takip ediyor.

Brandenburg, SPD'nin kalesi olarak biliniyor. 2019'daki eyalet meclisi seçimlerinde SPD %26,2 ile birinci olmuşken, AfD %23,5 ile ikinci sırada yer almıştı.

Partilerin Harekete Geçişi

AfD'nin yükselişi yalnızca kendisi değil, diğer partilerin de fikirlerini değiştirmesine neden oldu. Almanya İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici, toplumda sert bir siyasetin hâkim olmaya başladığına dikkat çekti. Kesici, "AfD'nin Brandenburg'da birinci olması durumunda, diğer partilerin daha katı politikalar benimseyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Brandenburg'un İmajı Üzerindeki Etkisi

Brandenburg Basın Konferansı Başkanı Benjamin Lassiwe, AfD'nin olası seçim zaferinin eyaletin imajı için "yıkıcı" olacağını belirtti. Lassiwe, partinin son yıllarda bölgede sağladığı güç ile birlikte, radikal sağcı bir partinin iktidara gelmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Göçmenler Üzerindeki Etkileri

42 yıldır Almanya'da yaşayan Ercan Yaşaroğlu, AfD'nin iktidara gelmesinin göçmenler için tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtirken, "Göçmenler mağdur olmamak için göç etmek zorunda kalabilir" dedi.

Demokratik Parti Çağrıları

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), seçmenlere demokratik partilere oy vermeleri konusunda çağrıda bulundu. TBB sözcüsü Ayşe Demir, "Demokrasimiz için endişe veriyoruz ve lütfen oyunuzu demokratik partilere verin" dedi.

Sonuç

Brandenburg'daki yaklaşan seçimler, toplumda endişe yaratan bir gelişme olarak öne çıkıyor. Aşırı sağcı partilerin yükselişi, birçok kesim tarafından kaygı ile izleniyor.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimler öncesinde anketler aşırı sağı ilk sırada gösteriyor. Almanya İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimler öncesinde anketler aşırı sağı ilk sırada gösteriyor. Almanya İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimler öncesinde anketler aşırı sağı ilk sırada gösteriyor. Almanya İslam Federasyonu Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine açıklamada bulundu.