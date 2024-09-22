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Brandenburg Eyalet Meclisi Seçimlerinde SPD Birinci Oldu

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki seçimlerde SPD, oyların %32'sini alarak birinci parti oldu; AfD ise %29 ile takip etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:02
Brandenburg Eyalet Meclisi Seçimlerinde SPD Birinci Oldu

Brandenburg Eyalet Meclisi Seçim Sonuçları Açıklandı

Almanya'nın doğusunda bulunan Brandenburg eyaletinde yapılan yerel seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), oyların yüzde 32'sini alarak seçimi kazandı. Aşırı sağcı popülist parti Alternatif için Almanya (AfD) ise %29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Seçim Detayları ve Sonuçlar

Brandenburg'da yaklaşık 2 milyon seçmenin bulunduğu seçimlerde, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. İlk sandık çıkış anketlerine göre, SPD, bir önceki seçimlere göre oyunu 5,8 puan artırarak birinci oldu.

Aşırı sağcı AfD'nin ise %29 oy alması dikkat çekti; bu, partinin 2019 seçimlerine göre 6,5 puanlık bir artış gösterdi. Bu durum, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da aşırı sağcı bir partisinin seçimlerde ikinci sıraya çıkması açısından önem taşıyor.

Diğer Partilerin Performansı

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), %11,5 oy oranı ile dördüncü sırada yer aldı. Sol Parti'den ayrılan ve "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) olarak bilinen yeni parti, seçimin ilk kez girdiği bu seçimde %12 oy aldı. Yeşiller Partisi ise %6,3 puan kaybederek %4,5 oy oranında kaldı. Sol Parti ise %4 ile altıncı sırada yer aldı. Yeşiller ve Sol Parti'nin meclise girip giremeyeceği kesin sonuçların açıklanmasının ardından belirlenecek.

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