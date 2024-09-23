Brandenburg Eyalet Seçimlerinde SPD Zaferi

Brandenburg Eyalet Seçimleri Resmi Sonuçları Açıklandı

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Brandenburg'da, eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) büyük bir başarı elde ederek yüzde 30,9 oyla seçimi kazandı. Bu sonuçla SPD, 1990'dan beri üst üste sekizinci kez Brandenburg'daki eyalet seçimlerini kazanmış oldu.

AfD İkinci Sırada

Seçim anketlerinde uzun süre önde giden Almanya için Alternatif Partisi (AfD), yüzde 29,2 oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. AfD, 2019 seçimlerine kıyasla oy oranını 5,7 puan artırmış oldu.

Yeni İttifak Başarı Sağladı

Bu yıl ilk kez seçime katılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW), yüzde 13,5 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 12,1 ile tarihi bir düşüş yaşayarak en kötü sonuçlarından birini elde etti.

Diğer Partilerin Durumu

Seçim sonuçlarına göre, Yeşiller, Sol Parti, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hür Seçmenler ise yüzde 5 seçim barajını geçemedi. Bu durumda eyalet parlamentosuna sadece dört parti girebildi.

Katılım Oranı Rekor Düzeyde

Ayrıca, Brandenburg'daki seçimlerde %72,9 ile en yüksek katılım oranı kayıtlara geçti.

Başbakan Olaf Scholz'un Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Başbakan Olaf Scholz, seçimlerin sonuçlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "İyi, tabii ki. Kazanmış olmamız harika. Bir şeyler olduğunu hissettim." dedi.