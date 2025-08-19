Bremen'de Aşırı Sağcı Grup Üyelerinin Evlerinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Bremen'de Aşırı Sağcılara Baskın: Çok Sayıda Silah ve Veri Taşıyıcı Ele Geçirildi

Polis operasyonunda 5 üyenin adresleri arandı, grup neo-Nazi olarak sınıflandırıldı

Bremen Polisi Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen operasyonlarda "weserems.aktion" adlı aşırı sağcı grubun üyelerinin evlerinde arama yapıldı. Baskınlarda çok sayıda silah ve veri taşıyıcısı ele geçirildi.

Açıklamada, söz konusu grubun geçen yılın sonundan bu yana siyasi amaçlı suç ve eylemleriyle dikkat çektiği belirtildi. Operasyon kapsamında, gruba üye 5 kişi hakkında ev aramaları gerçekleştirildi.

Bremen Anayasa Koruma Dairesi'nin grubun yönelimini "neo-Nazi ve aşırı sağcı" olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Yetkililer, mevcut bilgilere göre bu yapıların Bremen'deki aşırı solcu çevrelere yönelik kışkırtma amaçlı eylemlerde bulunmayı hedeflediğini vurguladı.

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer, açıklamada operasyonun aşırılıkçı ve şiddet eğilimli yapılara karşı kararlı mücadeleyi gösterdiğini söyledi. Maeurer'in ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu çevreyi çok yakından takip ediyoruz ve pes etmeyeceğiz. Bremen'de nefret ve şiddete yer yok." sözlerine dikkat çekildi.

Yetkililer ele geçirilen malzemelerin incelendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Operasyon, yerel güvenlik birimleri tarafından aşırı sağ tehdidine karşı yürütülen takip ve müdahale çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.