DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

Bremen'de Aşırı Sağcı Grup Üyelerinin Evlerinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Bremen polisi 'weserems.aktion' üyesi 5 kişinin evlerinde çok sayıda silah ve veri taşıyıcı ele geçirdi; grup Bremen Anayasa Koruma Dairesi tarafından neo-Nazi olarak nitelendirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:32
Bremen'de Aşırı Sağcı Grup Üyelerinin Evlerinde Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Bremen'de Aşırı Sağcılara Baskın: Çok Sayıda Silah ve Veri Taşıyıcı Ele Geçirildi

Polis operasyonunda 5 üyenin adresleri arandı, grup neo-Nazi olarak sınıflandırıldı

Bremen Polisi Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen operasyonlarda "weserems.aktion" adlı aşırı sağcı grubun üyelerinin evlerinde arama yapıldı. Baskınlarda çok sayıda silah ve veri taşıyıcısı ele geçirildi.

Açıklamada, söz konusu grubun geçen yılın sonundan bu yana siyasi amaçlı suç ve eylemleriyle dikkat çektiği belirtildi. Operasyon kapsamında, gruba üye 5 kişi hakkında ev aramaları gerçekleştirildi.

Bremen Anayasa Koruma Dairesi'nin grubun yönelimini "neo-Nazi ve aşırı sağcı" olarak değerlendirdiği hatırlatıldı. Yetkililer, mevcut bilgilere göre bu yapıların Bremen'deki aşırı solcu çevrelere yönelik kışkırtma amaçlı eylemlerde bulunmayı hedeflediğini vurguladı.

Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer, açıklamada operasyonun aşırılıkçı ve şiddet eğilimli yapılara karşı kararlı mücadeleyi gösterdiğini söyledi. Maeurer'in ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu çevreyi çok yakından takip ediyoruz ve pes etmeyeceğiz. Bremen'de nefret ve şiddete yer yok." sözlerine dikkat çekildi.

Yetkililer ele geçirilen malzemelerin incelendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Operasyon, yerel güvenlik birimleri tarafından aşırı sağ tehdidine karşı yürütülen takip ve müdahale çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
5
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı