Brezilya, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenler İçin Karşılama Merkezi Kuracak

Brezilya, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlere Destek Olacak

Brezilya, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler için önemli bir adım atarak yeni bir karşılama merkezi kuracağını açıkladı. Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo, konu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Karşılama Merkezi Minas Gerais'te Kurulacak

Evaristo, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, bu merkezin Minas Gerais eyaletindeki Confins bölgesinde kurulmasına onay verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada bu merkezlerin, göçmenlere su, yiyecek ve sıcaklık açısından iyi koşullar sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Brezilya Hükümetinden Sert Tepki

Brezilyalı düzensiz göçmenlerin, ABD'den sınır dışı edilirken uçakta ellerinin kelepçelendiği gözlemlenmişti. Bu durumu değerlendiren Brezilya hükümeti, göçmenlerin uçuş sırasında kelepçelenmesini “vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık” olarak nitelendirerek kınamıştı.

Brezilya'nın bu kararı, göçmenlere yönelik insani yardım anlayışını ve uluslararası insan hakları standartlarına bağlılığını pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.