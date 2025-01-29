DOLAR
35,77 -0,1%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.178,42 -0,1%
BITCOIN
3.669.803,25 -1,18%

Brezilya, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenler İçin Karşılama Merkezi Kuracak

Brezilya, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler için yeni bir 'karşılama merkezi' kuracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:42
Brezilya, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenler İçin Karşılama Merkezi Kuracak

Brezilya, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenlere Destek Olacak

Brezilya, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler için önemli bir adım atarak yeni bir karşılama merkezi kuracağını açıkladı. Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo, konu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Karşılama Merkezi Minas Gerais'te Kurulacak

Evaristo, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, bu merkezin Minas Gerais eyaletindeki Confins bölgesinde kurulmasına onay verdiğini belirtti. Yapılan açıklamada bu merkezlerin, göçmenlere su, yiyecek ve sıcaklık açısından iyi koşullar sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Brezilya Hükümetinden Sert Tepki

Brezilyalı düzensiz göçmenlerin, ABD'den sınır dışı edilirken uçakta ellerinin kelepçelendiği gözlemlenmişti. Bu durumu değerlendiren Brezilya hükümeti, göçmenlerin uçuş sırasında kelepçelenmesini “vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık” olarak nitelendirerek kınamıştı.

Brezilya'nın bu kararı, göçmenlere yönelik insani yardım anlayışını ve uluslararası insan hakları standartlarına bağlılığını pekiştiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı
7
Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi