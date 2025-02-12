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Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor

Brezilya, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerine karşılık verme niyetinde.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:06
Brezilya, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşılık Vermeyi Planlıyor

Brezilya'dan ABD'ye Cevap: Gümrük Vergilerine Aynı Şekilde Yanıt Verecek

Brezilya'nın Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Bakanı Alexandre Padilha, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına koyduğu yüzde 25 oranındaki gümrük vergisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Padilha, "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, Brezilya da ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık verecektir." dedi.

Gazetecilere bilgi veren Padilha, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın değerli bir mesajına atıfta bulunarak, "Başkan Lula, ticaret savaşlarının kimseye fayda sağlamayacağını her zaman net bir şekilde ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

Padilha'nın ifadeleri, Brezilya'nın herhangi bir ticaret savaşı sürecine girmeyeceğine olan inancını da yansıtıyordu. "Eğer Brezilya ürünlerini vergilendirirseniz, biz de ABD'den ihraç edilen ürünleri vergilendirerek karşılık vereceğiz. Bu kadar basit." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Amerikan Ticaret Odası (AMCHAM) konuya dair yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmelerin her iki ülke arasındaki ticaretin önemine vurgu yaparak, "Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan ikili ticareti korumak için müzakere edilmiş bir çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, Brezilya'nın şu an için ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu durum, olası ticaret savaşlarının iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkileyebileceğini gösteriyor.

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