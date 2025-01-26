Brezilya, ABD'nin Sınır Dışı Ettiği Vatandaşlarına Yönelik Muameleyi Kınadı

Brezilya, ABD'nin Vatandaşlarına Yönelik Davranışını Eleştirdi

Brezilya hükümeti, ABD tarafından sınır dışı edilen ve uçuş esnasında elleri kelepçelenen 80 Brezilyalı düzensiz göçmene yönelik yapılan muameleyi sert bir dille kınadı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brezilya, bu durumu "vatandaşlarının haklarına açık bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Federal Polis Müdahalesi

Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski tarafından verilen talimat doğrultusunda, Brezilya Federal Polisi, teknik bir sorun nedeniyle Amazon'un Manaus şehrinde beklenmedik bir iniş gerçekleştiren uçakta müdahalede bulundu. Uçakta toplam 88 Brezilyalı yolcu, 16 ABD güvenlik görevlisi ve 8 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Göçmenlerin Güvenli Taşınması

Polisin müdahalesinin ardından uçaktaki kelepçeler çıkarıldı ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın direktifiyle, göçmenler Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Belo Horizonte kentine güvenli bir şekilde taşındı.