Brezilya, Asya Ülkelerinden Gelen Göçmenlere Kısıtlama Getiriyor

Brezilya, Asya Ülkelerine Yönelik Göçmen Kısıtlamaları Uyguluyor

Brezilya hükümeti, bazı Asya ülkelerinden gelen bireylerin, ülkeyi Birleşik Devletler ve Kanada'ya göç etmek için bir geçiş güzergahı olarak kullanmalarını engellemeyi amaçlayan yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Resmi Açıklama

Ülkedeki Adalet Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Asya kökenli göçmenlerin sayısının arttığı ve bunlardan bazılarının Brezilya üzerinden kuzeye yöneldiği belirtildi. Bakanlık, önümüzdeki haftadan itibaren, vize muafiyeti olan Asya ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen yolcuların, Brezilya'ya girdikten sonra ya uçakla başka bir yere geçiş yapabilecekleri ya da geldikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalacakları bilgisi verildi.

Kısıtlamaların Detayları

Ayrıca, Brezilya'ya giriş yapmak için vize zorunluluğu bulunan ülkeleri kapsayan bu kısıtlamaların, Brezilya’ya geliş için vizesi olmayan bireyleri etkileyeceği aktarıldı.

Güvenlik Endişeleri

Brezilya'nın Acre eyaletinde görevli polis yetkilisi Remullo Diniz, Asya kökenli göçmenlerin sayısındaki artışın önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Diniz, bazı göçmenlerin sahte belgelerle ülkeye girdiğini ve bunun idari otoriteler için bir "endişe kaynağı" oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu grupta suç şebekeleriyle bağlantılı olan bireylerin olabileceğine dikkat çekti.