Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Brezilya, Asya Ülkelerinden Gelen Göçmenlere Kısıtlama Getiriyor

Brezilya, bazı Asya ülkelerinden gelen göçmenlerin ABD ve Kanada'ya gitmek için ülkeyi kullanmalarını engellemek amacıyla kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:00
Brezilya, Asya Ülkelerinden Gelen Göçmenlere Kısıtlama Getiriyor

Brezilya, Asya Ülkelerine Yönelik Göçmen Kısıtlamaları Uyguluyor

Brezilya hükümeti, bazı Asya ülkelerinden gelen bireylerin, ülkeyi Birleşik Devletler ve Kanada'ya göç etmek için bir geçiş güzergahı olarak kullanmalarını engellemeyi amaçlayan yeni kısıtlamalar getireceğini açıkladı.

Resmi Açıklama

Ülkedeki Adalet Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Asya kökenli göçmenlerin sayısının arttığı ve bunlardan bazılarının Brezilya üzerinden kuzeye yöneldiği belirtildi. Bakanlık, önümüzdeki haftadan itibaren, vize muafiyeti olan Asya ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen yolcuların, Brezilya'ya girdikten sonra ya uçakla başka bir yere geçiş yapabilecekleri ya da geldikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalacakları bilgisi verildi.

Kısıtlamaların Detayları

Ayrıca, Brezilya'ya giriş yapmak için vize zorunluluğu bulunan ülkeleri kapsayan bu kısıtlamaların, Brezilya’ya geliş için vizesi olmayan bireyleri etkileyeceği aktarıldı.

Güvenlik Endişeleri

Brezilya'nın Acre eyaletinde görevli polis yetkilisi Remullo Diniz, Asya kökenli göçmenlerin sayısındaki artışın önemli bir sorun haline geldiğini vurguladı. Diniz, bazı göçmenlerin sahte belgelerle ülkeye girdiğini ve bunun idari otoriteler için bir "endişe kaynağı" oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu grupta suç şebekeleriyle bağlantılı olan bireylerin olabileceğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor