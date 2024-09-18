Brezilya BM'de Filistin'in Haklarını Savundu

Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisinden Önemli Açıklamalar

Brezilya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergio França Danese, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul edilemez bulduğunu ifade etti. Danese, "Artık İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri kabul edilebilirmiş gibi davranamayız. Bunları görmezden gelmek sadece Filistinlilere değil, barış içinde yaşamak isteyen birçok İsrailliye de adaletsizlik olacaktır," dedi.

BM Genel Kurulu'ndan Beklentiler

Brezilyalı diplomat, BM Genel Kurulu'nun, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yapması gerekenleri yerine getirmesi için bir çerçeve oluşturması gerektiğini vurguladı. Danese, "BM bu sorumluluklarını yerine getirmelidir," şeklinde konuştu.

Filistin'in Kendi Kaderini Tayini

Danese, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının İsrail'in iznine tabi olamayacağını belirtti. "Bu hakkın hayata geçirilmesini ertelememeliyiz. İsrail'in güvenlik ihtiyaçları, Filistin'in egemenlik ve bağımsızlık haklarının ihlalini gerektiremez," diye ekledi.

Karar Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler

Filistin'in sunduğu karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki mevcut durumu sona erdirmesi talep ediliyor. Danese, Brezilya'nın bu tasarıya destek vereceğini duyurdu. Karar tasarısı, "İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını istiyoruz," şeklinde bir ifadenin yer aldığı belirtiliyor.

Filistin'in sunduğu tasarı, İsrail'in işgaline son vermesi ve yerleşim yeri yapımını durdurması için de çağrıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, diğer üye ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeleri, Filistin'in bağımsızlığını desteklemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.