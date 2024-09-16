Brezilya'da Dini Hoşgörüsüzlüğe Karşı Protesto Gösterisi

Brezilya'da Dini Hoşgörüsüzlüğe Karşı Yürüyüş

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, artan dini hoşgörüsüzlük iddialarının gündeme gelmesi üzerine, Afro-Brezilya dinlerine mensup yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Copacabana Sahili'nde gerçekleştirilen yürüyüş, toplumsal barışın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Yürüyüşe Katılanlar ve Mesajları

Yürüyüşe Brezilya İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo da katıldı. Evaristo, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemizdeki en büyük mücadele, eşitsizliği azaltmaktır," diyerek, farklı inançlardan insanların karşılaştığı zorluklara değindi.

Artan Dini Hoşgörüsüzlük İddiaları

Agencia Brasil'in raporuna göre, 2018-2023 döneminde, dinlere yönelik hoşgörüsüzlük nedeniyle hükümete yapılan şikayetlerde %140 oranında bir artış yaşandı. Bu durum, çoğunluğunu Afro-Brezilya inançlarının oluşturduğu Rio de Janeiro'da dikkat çekici bir hal almaya başladı.

Yasalar ve Cezai Yaptırımlar

Brezilya'da, dini hoşgörüsüzlük suçları için 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Ülkede Evanjelik Hristiyanlığın yaygınlaşması bazı dini grupların birbirlerine karşı hoşgörüsüz davranmalarına yol açtığı belirtiliyor.