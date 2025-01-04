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Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma Kararı Alındı

Brezilya Federal Mahkemesi, İsrailli bir askerin Gazze'deki eylemleri nedeniyle soruşturma açtı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:01
Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma Kararı Alındı

Brezilya Federal Mahkemesi'nden Önemli Karar

Brezilya Federal Mahkemesi, Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) yaptığı suç duyurusu üzerine, ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden bir İsrailli asker hakkında soruşturma kararı aldı. HRF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Brezilya hükümeti, bir hafta önce yapılan suç duyurusu ile harekete geçti.

Aciliyet Vurgulandı

Mahkeme, ismi gizli tutulan İsrailli asker hakkında polise "acil talimat" verdi. Brezilya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88. Maddesi gerekçe gösterilerek, polisin savcının talep ettiği soruşturma tedbirleri kapsamında derhal harekete geçmesi istendi.

Şok Edici İddialar

HRF'nin suç duyurusunda, şüphelinin Gazze'de patlayıcı yerleştirdiğine dair kanıtlar bulunduğu iddia edildi. Bu kanıtlar arasında video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğraflar bulunuyor. HRF, bu eylemlerin "soykırım ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini belirtti.

Brezilya'dan Hızlı Hareket Talebi

Vakıf, mahkemenin aldığı soruşturma kararının ardından Brezilya makamlarından hızlı hareket etmelerini talep etti. Şüphelinin gözaltına alınması için kaygılarını dile getiren HRF, askerin Brezilya'dan kaçma ve delilleri yok etme riskleri konusunda uyarıda bulundu.

Adalet için Tutuklama Çağrısı

HRF'nin baş avukatı Maira Pinheiro, İsrailli askerin ifade ve eylemlerinin "Gazze'deki soykırım hedefleriyle" uyumlu olduğunu belirtti. Pinheiro, soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak ve adaletin önüne geçilmesini engellemek adına şüphelinin sadece gözaltına alınmaması, aynı zamanda tutuklanması gerektiğini ifade etti.

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