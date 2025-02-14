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Brezilya'da İzole Kabileden Bir Çocuğa Çakmak Nasıl Yakılır Gösterildi

Brezilya'da köy sakinleri, izole yerli kabileden bir çocuğa çakmağın nasıl yakıldığını öğretti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:54
Brezilya'da İzole Kabileden Bir Çocuğa Çakmak Nasıl Yakılır Gösterildi

Brezilya'nın Amazon Ormanları'nda yer alan Bela Rosa köyünde, köy sakinleri daha önce irtibat kurulmamış izole bir yerli kabileden gelen bir çocuğa çakmağın nasıl yakılacağını gösterdi.

Brezilya Yerli Halklar Bakanlığı, 12 Şubat'ta Purus Nehri yakınında görülen bu yerli çocuğun, kısa peştamal elbise giydiğini ve ayaklarının çıplak olduğunu belirtti. Çocuğun köy sakinlerini gördüğünde iki tahta sopa salladığı ifade edildi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, köy halkının çocuğa çakmağın nasıl çalıştığını anlattığı dikkati çekti. Bu tür bir eğitim, böyle izole gruplar için son derece önemli bir iletişim yöntemi olarak değerlendiriliyor.

Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) çalışanları, kısa süre içinde olay yerine ulaşarak çocuğu vakfın tesisine götürdü. FUNAI, çocuğa gerekli bakımın sağlandığını ve sağlık ekibinin beklendiğini duyurdu.

FUNAI, 2021 yılında Bela Rosa çevresinde terk edilmiş kamplar bulmuş ve bölgedeki izole yerli grubun varlığına dair kanıtlar elde etmiştir. Ayrıca bu bölge, Aralık 2024 itibarıyla yerliler dışındakilere yasak bölge ilan edilmiştir.

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