Brezilya'da Kölelik Koşullarında Çalıştırılan 160'tan Fazla Çinli İşçi Kurtarıldı

Brezilya’da Şok Olay: 160'tan Fazla Çinli İşçi Kurtarıldı

Brezilya'da, BYD Auto do Brasil adlı Çinli otomobil üreticisinin şantiyesinde 'kölelik koşullarını andıran' koşullarda çalıştırılan 160'tan fazla Çinli işçi kurtarıldı. Olay, ulusal basında geniş yankı buldu.

Şirketten Açıklama

BYD Auto do Brasil, yaşananların insan onuruna saygısızlık olduğunu belirterek, çalıştıkları taşeron şirket Jinjiang Construction Brazil Ltd'nin sözleşmesinin derhal feshedildiğini açıkladı. Ayrıca, durumu araştırmak için gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını vurguladı.

Sağlık Koşulları ve İnsan Hakları İhlalleri

Yerel yetkililer, işçilerin şiltesiz yataklarda uyuduklarını ve her 31 işçiye yalnızca bir tuvalet düştüğünü, bu nedenle sabah 04.00’te kalkıp sıraya girmek zorunda kaldıklarını bildirdi. Ayrıca, işçilerin pasaportlarının alındığı ve işverenlerin ücretlerinin %60'ına el koyduğu belirtilmektedir. Kalan ücret ise yalnızca Çin para birimi olarak verilmektedir.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tepkisi

Olay üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’daki elçilik ve konsolosluklarla iletişim kurarak durumu doğrulamak ve çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.