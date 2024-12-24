Brezilya'da Köprü Çökmesi: 2 Ölü, 16 Kayıp

Brezilya'da Köprü Çökmesi Üzüntüsü

Brezilya’nın kuzeyinde, Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise kayboldu.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çöken köprü sonucu 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosiklet nehre düştü. Ekipler, kaybolan 16 kişi için arama çalışmalarını sürdürmekte.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya kullanıcıları, köprünün çökme anını görüntüleyerek paylaştı. Bu görüntüler, etkinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Devlet Başkanı'nın Açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, olayın gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirtti.