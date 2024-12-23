Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 10 Ölü

Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneyinde yer alan Gramado kentinde meydana gelen uçak kazası büyük bir trajediye yol açtı. Yüksekten düşen bir küçük uçağın içinde bulunan aynı aileden 10 kişi yaşamını yitirirken, yerde bulunan 17 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Detaylar

Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformu üzerinden kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait olan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğünü duyurdu. Uçak düşerken patlama meydana geldiği ve olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu bilgi olarak kaydedildi.

Ailenin Kayıpları ve Cevap Arayışı

Galeazzi'nin şirketi de kaza sonucunda uçağı kullanan iş insanının eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medyada, kazanın anına ilişkin görüntüler ve uçağın enkazına dair paylaşımlar yer aldı.

Bu olay, hava ulaşımı güvencesinin ve güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.