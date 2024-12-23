DOLAR
35,21 -0,04%
EURO
36,84 -0,31%
ALTIN
2.979,53 -0,38%
BITCOIN
3.357.018,46 0,2%

Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 10 Ölü

Brezilya'nın Gramado kentinde bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:29
Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 10 Ölü

Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın güneyinde yer alan Gramado kentinde meydana gelen uçak kazası büyük bir trajediye yol açtı. Yüksekten düşen bir küçük uçağın içinde bulunan aynı aileden 10 kişi yaşamını yitirirken, yerde bulunan 17 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Detaylar

Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformu üzerinden kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait olan uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğünü duyurdu. Uçak düşerken patlama meydana geldiği ve olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu bilgi olarak kaydedildi.

Ailenin Kayıpları ve Cevap Arayışı

Galeazzi'nin şirketi de kaza sonucunda uçağı kullanan iş insanının eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medyada, kazanın anına ilişkin görüntüler ve uçağın enkazına dair paylaşımlar yer aldı.

Bu olay, hava ulaşımı güvencesinin ve güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Elon Musk'a Başkanlığı Devrettiğine Dair İddiaları Reddetti
2
Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Kişi Kurtarıldı
3
Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine Aday Gösterdi
4
Suudi Arabistan'dan Üst Düzey Heyet, Suriye'nin Yeni Lideriyle Görüştü
5
2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri
6
Mersin'de Kendilerini PTT Görevlisi Olarak Tanıtan 6 Dolandırıcı Tutuklandı
7
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı