Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü

Sao Paulo eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:27
Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü

Brezilya'da Trajik Uçak Kazası

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak, eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde kaza yaptı.

Yerel yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Önceki Kazalar ve Durum

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde son dönemde meydana gelen kazalar da dikkat çekici. 9 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşen uçak kazalarında toplamda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Eyalette bir diğer trajik kaza ise 9 Ağustos 2024'te yaşanmış, yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.

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