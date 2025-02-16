Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü

Brezilya'da Trajik Uçak Kazası

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak, eyaletin başkenti Sao Paulo'ya yaklaşık 160 kilometre mesafedeki Quadra bölgesinde kaza yaptı.

Yerel yetkililer, uçaktaki 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştıklarını ve konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Önceki Kazalar ve Durum

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde son dönemde meydana gelen kazalar da dikkat çekici. 9 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşen uçak kazalarında toplamda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Eyalette bir diğer trajik kaza ise 9 Ağustos 2024'te yaşanmış, yolcu uçağının düşmesi sonucu 62 kişi yaşamını yitirmişti.